Nesta sexta-feira, 8, o atacante espanhol Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem a estrear e marcar um gol pela seleção da Espanha. O jovem de 16 anos é uma das maiores promessas do Barcelona e do futebol europeu atualmente. O recorde foi batido durante jogo contra a Geórgia nas Eliminatórias da Eurocopa. O time espanhol goleou o adversário por 7 a 1. Yamal entrou em campo aos 44 minutos do primeiro tempo, quanto o time espanhol já tinha uma vantagem de 4 a 0. No segundo tempo, aos 29 minutos, o atacante finalizou um cruzamento e conseguiu pontuar pela primeira vez com a camisa da seleção. Também pontuaram Morata, Dani Olmo, Nico Williams e Solomon Kverkvelia. A Espanha provisoriamente ao segundo lugar do grupo A, atrás da líder Escócia, que visita Chipre nesta sexta-feira, 8.

