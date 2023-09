O compositor e candidato à presidência do Boi Garantido, Fred Góes, de 75 anos, sofreu um acidente de lancha durante uma viagem de Parintins para Manaus, nesta quinta-feira (8). Fred e outros passageiros que estavam na embarcação sofreram contusões, mas chegaram bem à capital.

Por volta das 7h30 desta quinta-feira, a lancha Princesa Saphira acabou batendo em um banco de areia no meio do rio Amazonas. Durante o período da seca do rios, os bancos de terra tendem a aparecer.

Fred estava no corredor da embarcação, entre as fileiras, e foi atirado para frente. Ele não chegou a sofrer ferimentos graves, apenas contusões. A esposa dele, Léa Costa, que também estava na viagem, machucou a cabeça em uma poltrona.

A situação mais grave ocorreu com o empresário Paulo César Farias, que sofreu um ferimento na testa. O assento dele foi arrancado com a força do choque.

Fred lança sua candidatura nesta sexta-feira (8), às 20h, no Olímpico Clube, no bairro Presidente Vargas, zona sul da capital.