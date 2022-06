Avalie o post

O pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), se desentendeu com um entrevistador de um canal local da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha mineiro.

Durante a conversa, que ocorreu nesse sábado (4), ele chamou o entrevistador conhecido como DJ Veneno de “moleque”, “banana” e “merdinha”. A reportagem é do Metrópoles.

As ofensas contra o profissional foram feitas após Kalil ser questionado sobre dívidas que ele tem.

“A minha vida pessoal tem que ser respeitada, tenho 63 anos de idade. Estou tentando pagar minhas dívidas, sim. Devo igual a você que está me assistindo. Sempre devi. Agora, eu queria que você lesse aí uma matéria de corrupção, de Cemig, de botou a mão em dinheiro público. Então não venha mexer com a vida de um homem honrado, de 63 anos, não. Você não tem nem idade pra isso. Eu devo mesmo. Fui um empresário, tenho 12 empresas, rapaz, eu devo mesmo. Sou igual qualquer brasileiro, esse país tá quebrado, eu não tenho vergonha de dever não, eu dei coisa em garantia”, rebateu o pré-candidato.

Na sequência, o entrevistador continua a perguntar e Kalil aumenta o tom de voz:

“Não grite comigo, rapaz! Molecote. Tá querendo aparecer em cima de mim. Quem é você, não sei nem seu nome, nunca te vi. Se esse moleque estiver aqui,[…] entrevista esse banana, esse merdinha aqui”.

O entrevistador, então, diz que o atual governador do estado, Romeu Zema (Novo), que tentará a reeleição “saiu corrido” de uma outra entrevista por conta de uma pergunta.

Novamente, com o tom de voz exaltado, Kalil diz que é “mais fácil” jogar o entrevistador “pela janela”.

“Corrido eu não saio não, é mais fácil eu te jogar pela janela, ô moleque! Quem corre é o Zema. Você falou sobre a vida pessoal do Zema?”, disse Kalil.

Pedido de desculpas

No final da entrevista, Kalil se desculpou, mas disse que foi “agredido”.

“Eu queria pedir desculpas para você que me assistiu. Esse é um assunto requentado. Isso foi matéria em 2016 na minha campanha, não tem absolutamente nada de novo. Não tem um caso novo. Eu sou assim. Eu respondo no tom que vem. Quero primeiro pedir desculpas”, disse o pré-candidato.

Após a conversa, o DJ Veneno postou, nas redes sociais, que foi “agredido verbalmente” e “ameaçado” por causa de uma pergunta.

“Ele me agrediu verbalmente, me ameaçou por causa que eu fiz uma pergunta pra ele”, relatou.

