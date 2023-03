A Justiça Federal do Amazonas retoma nesta sexta-feira (24) a audiência de instrução e julgamento sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em Tabatinga (a 1,1 mil quilômetros de Manaus). Além desta sexta, depoimentos estão marcados para acontecer no dia 11 de abril.

Os depoimentos iniciaram na segunda-feira (20) e estavam previstos para finalizar na quarta-feira (22), mas foram suspensos por problemas na conexão com a internet em Tabatinga e nos presídios federais de Catanduvas (PA) e Campo Grande (MS), onde estão detidos os três réus.

Desde o primeiro dia da audiência, houve falhas na internet e atrasos. Na terça-feira (21), a sessão foi interrompida por falta de energia elétrica e retomada após o acionamento do gerador do prédio da Justiça Federal no município.

A previsão inicial era realizar a oitiva das 12 testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório por videoconferência e dos réus Amarildo da Costa Oliveira, Oseney Costa de Oliveira e Jeferson da Silva Lima. Ainda ficaram pendentes as oitivas de algumas testemunhas, que estão sendo ouvidas parte presencialmente e parte de forma remota.

Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos em junho de 2022, nas proximidades da Terra Indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Eles articulavam um trabalho conjunto para denunciar crimes socioambientais na região do Vale do Javari, onde há a maior concentração de povos isolados e de contato recente do mundo.