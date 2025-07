Visuliazação: 0

A Justiça do Amazonas concedeu liberdade provisória à jovem de 18 anos, que foi detida após dar à luz em casa e jogar o recém-nascido pela janela, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. As informações são do G1 Amazonas.

O caso foi registrado na última segunda-feira (7/7). A Polícia Militar foi acionada e constatou que a jovem apresentava sinais de distúrbios psicóticos e foi encaminhada para avaliação médica.

Após ser liberada da unidade de saúde, a mulher foi detida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e prestou depoimento. O bebê segue internado, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Durante a audiência de custódia, na terça-feira (8), a Justiça autorizou a liberação da suspeita após um pedido do Ministério Público do Amazonas, que alegou que a mulher tem um filho recém-nascido, o que pode justificar medidas menos restritivas.

A mulher deverá comparecer mensalmente em juízo; está proibida de ter acesso ao local dos fatos; está proibidade de manter contato com a vítima; e não poderá sair de Manaus sem autorização do Juízo.

O processo, agora, vai tramitar no Judiciário e será distribuído para a 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual e Violência Doméstica Contra as Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus.