A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) realizou, por meio dos canais de atendimento do órgão, um total 82.023 esclarecimentos aos cidadãos da capital e do interior do estado no ano de 2022.

O chat, hospedado no site institucional da autarquia, foi o canal de atendimento mais procurado pelos usuários, com 33.371 assistências. Os dados são do sistema interno de controle da Jucea.

Em segundo lugar ficou o atendimento via telefone, com 7.865 orientações. Seguido dos esclarecimentos realizados via aplicativo do WhatsApp com 5.507 interações.

Em contrapartida aos atendimentos virtuais, o atendimento presencial na sede da autarquia teve no ano de 2022 apenas a procura de 810 usuários.

Conforme a presidente interina da Jucea, Jacqueline Alfaia, a grande procura pelos atendimentos on-line foi um processo natural, sendo a junta do Amazonas um órgão digital.

Entre as dúvidas mais frequentes dos usuários no ano passado, está a integração de processos no sistema de registro. E segundo o chefe do Departamento de Empreendedorismo Digital, Caio Augustus Fernandes, a grande procura pelo atendimento da Jucea demonstra que a autarquia está mais próxima do usuário.

“As normas do registro mercantil estão em contínuas alterações, e os atendimentos da Jucea, compravam. Por isso, estamos preparados para dar o apoio necessário aos nossos usuários tantos nos procedimentos quanto nas exigências de processos”, afirmou

Postos de atendimento

Um reforço importante no atendimento aos usuários da Jucea foi a implantação, no primeiro semestre de 2022, dos 14 postos de atendimento no interior do estado.

Ao longo dos seis meses, os postos realizaram um total 1.349 esclarecimentos aos usuários dos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Parintins, Tabatinga, Manicoré, São Paulo de Olivença, Humaitá, Lábrea, Coari, Maués, Carauari, Eirunepé e Boca do Acre.

Aplicativo

Outra ferramenta inserida ao atendimento da Jucea, em 2022, que fez a diferença para os usuários, foram os números exclusivos para: Viabilidade (98621-2511), Sistema (98621-2780), Pendências (98621-2863), RedeSim (98621-2982) e Secretaria-Geral (98621-4515) que prestam assistência via WhatsApp.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, para todos os canais.

