O corpo de Aquiles Azevedo Dávila, de 21 anos, foi encontrado na noite de quarta-feira (7/5), com os pés amarrados e diversas marcas de tiros, na estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. De acordo com a polícia, o jovem foi sequestrado no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, e levado até o local da execução.

Segundo informações repassadas à 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que ocupantes de um carro jogaram a vítima no chão e, em seguida, efetuaram vários disparos contra ele. Aquiles foi encontrado por volta das 21h, com os pés amarrados, ferimentos na cabeça e diversas perfurações provocadas por tiros de pistola, segundo a perícia inicial.

Conforme a polícia, dois homens em uma motocicleta deram apoio aos atiradores, que fugiram em alta velocidade logo após o crime.

A perícia do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a análise da cena do crime e a remoção do corpo.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e iniciaram as investigações. Os investigadores informaram que residências próximas possuem câmeras de segurança, cujas imagens poderão ajudar na identificação dos autores do homicídio. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.

Criminosos registraram execução

A principal suspeita da polícia é de que a motivação do assassinato esteja ligada ao possível envolvimento de Aquiles com facções criminosas. Um vídeo compartilhado em grupos de WhatsApp mostra a vítima já sem vida no chão, enquanto os supostos atiradores ameaçam outro homem.

“Quem estiver somando com o Erick Ribeiro, é bala. O próximo é tu, Erick Ribeiro!”, disse um homem.

Contudo, a linha de investigação ainda será aprofundada pela DEHS, que apura também o contexto do sequestro, ocorrido na Redenção.

A polícia solicita que qualquer pessoa com informações sobre os suspeitos ou os veículos utilizados no crime entre em contato com o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP), pelo número 181, com garantia de sigilo.