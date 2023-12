Um jovem, não identificado, foi executado com diversos tiros na cabeça, na noite desta terça-feira (19), em uma invasão na rua Santo André, na comunidade Parque São Pedro, que fica no bairro Tarumã, zona Oeste da capital. A vítima foi torturada e teve as mãos e pés amarrados.

De acordo com informações repassadas à polícia, os moradores da área ouviram vários disparos de arma de fogo e, quando foram verificar, se depararam com o corpo jogado, com as mãos e pés amarrados. O homem levou vários tiros na cabeça.

Segundo a perícia, o jovem, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, foi torturado antes de ser executado. Até o momento, não há suspeitos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).