Um irmão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está sendo alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (20).

Vinícius Sarciá Rocha é irmão de consideração de Castro. Sarciá Rocha é presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio),

O mandado de busca foi expedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Castro é investigado no STJ por corrupção e lavagem de dinheiro.

Os dois outros alvos da operação são o subsecretária de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Governo, Astrid de Souza Brasil Nunes, e o gestor de Governança Socioambiental da CEDAE, Allan Borges Nogueira.

