Um jovem, identificado como João Vitor, de 23 anos, foi baleado com um tiro na cabeça, na noite desta segunda-feira (27), em uma barbearia na rua Itaetê, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Ele foi socorrido, mas não há atualizações sobre seu estado de saúde.

De acordo com informações preliminares, dois suspeitos chegaram no estabelecimento e um deles pediu para entrar. Quando a vítima se levantou para abrir a porta, foi atingida com um tiro na cabeça.

Os criminosos fugiram sem serem identificados. Assustados, os clientes da barbearia acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

João Vitor foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, em estado grave. Não há atualizações sobre o estado de saúde dele.