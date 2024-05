Na noite desta segunda-feira (27), o corpo de um eletricista, identificado como Willary Nascimento da Silva, de 34 anos, foi encontrado enterrado na rua Planeta Europa, comunidade das Luzes, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o homem desapareceu na noite de domingo (26), e os familiares estavam buscando por ele desde então. O corpo da vítima foi achado pelo próprio filho em uma cova rasa, próximo ao local onde ele morava.

A polícia foi acionada e a perícia constatou alguns hematomas na cabeça do homem, possivelmente causados por pauladas, além dele estar com as mãos e pés amarrados e a boca amordaçada.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Os agentes ainda não identificaram nenhum suspeito.