Jovem aprendiz do Bradesco 2021 abre vagas com inscrições online, com direito a bolsa salário + auxílio transporte e vale alimentação; saiba como se inscrever:

A inscrição é APENAS ONLINE. Não se dirija a nenhuma unidade da empresa, pois seu currículo não será aceito. O Banco Bradesco está com inscrição aberta em banco de talentos para Jovem Aprendiz em 2021.

O programa Jovem Aprendiz Bradesco 2021 é uma excelente porta de entrada para muitos jovens no primeiro emprego. Sem prejudicar o rendimento escolar, o aprendiz tem acesso à capacitação profissional, além de pôr em prática tudo que aprendeu no Jovem Aprendiz Bradesco 2021.

O que é preciso para se inscrever no Jovem Aprendiz Bradesco 2021?

O programa Jovem Aprendiz Bradesco 2021 possui suas próprias regras de inscrição, sem infringir a Lei de Aprendizagem.

Um exemplo disso é que o programa tem como pré-requisito a inserção de jovens entre 14 a 24 anos de idade. Mas, no Bradesco, a idade mínima e máxima diferem. Veja só:

É preciso ter entre 16 a 23 anos;

Estar ou ter cursado o ensino médio (de preferência, na rede pública);

Ter vontade de construir carreira no Bradesco.

Benefícios do Jovem Aprendiz do banco Bradesco

Quanto ganha um Jovem Aprendiz? Você também deve se perguntar isso antes de se candidatar a uma vaga, não é? Pois, segundo a Lei de Aprendizagem, o Menor Aprendiz recebe um salário compatível com as horas trabalhadas.

Isso significa que, a duração do trabalho para os aprendizes é diferente dos funcionários efetivados. Para entender melhor isso, veja abaixo alguns benefícios de quem consegue uma vaga no Jovem Aprendiz do banco Bradesco:

Carga horária de 4 a 6 horas diárias;

Salário de acordo com as horas trabalhadas;

Desenvolvimento de habilidades essenciais;

Vale Alimentação;

Capacitação Profissional, com aulas teóricas e práticas;

Auxílio transporte.

Como se inscrever no Jovem Aprendiz Bradesco 2021?

Depois que você conheceu os benefícios e viu que tem o perfil para atuar como Menor Aprendiz no banco Bradesco, é hora de se inscrever no programa.

Tudo começa pelo currículo, que precisa ser cadastrado no sistema com todos ou quase todos os campos preenchidos. Apesar de ser exigido, o currículo é apenas burocrático, já que todos entendem que o aprendiz ainda está em busca do primeiro emprego.

Portanto, confira como fazer parte do Jovem Aprendiz Bradesco 2021: