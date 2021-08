5 / 5 ( 4 votos )

Barcelos é um dos maiores palcos do mundo para a pesca esportiva, atraindo milhares de turistas por temporada. Diante deste fato, a prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realizou no dia 28 de Julho, uma reunião com o trade turístico para novas tratativas da próxima temporada de Pesca Esportiva.

Entre os assuntos abordados no encontro estava o Novo Plano de Biossegurança neste recente cenário de pandemia, atualização de documentos diante das Secretarias competentes, obras do Aeroporto e Programa Amigo Pescador.

Empresas Operadoras de Pesca Esportiva e as principais pastas do setor público envolvidas no segmento estiveram presentes, como Vigilância Sanitária ( VISA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente ( SEMA), Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Guarda Municipal ( GM), Administração Aeroportuária, Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA) e Secretaria Municipal de Finanças ( SEMEF).