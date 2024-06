A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, nesta quarta-feira (12), a partir das 19h, uma programação especial na Casa de Praia Zezinho Corrêa, bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital, em alusão ao “Dia dos Namorados”, com a participação do cantor e compositor nacional Jorge Vercillo.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

A programação começa às 19h, com o pré-show do cantor Cileno e banda, trazendo grandes hits do MPB. Na sequência, Jorge Vercillo se apresenta no palco Murilo Rayol, interpretando os sucessos “Ela Une Todas as Coisas”, “Que nem Maré”, “Final Feliz”, entre outros.

Sobre o artista

Jorge Luiz Sant’anna Vercillo é um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro. Com mais de 30 anos de carreira, Vercillo se consolidou como um dos maiores nomes da MPB. Conquistou um disco de diamante, além de ganhar dois Grammy Latino, 2009 e 2010, e sendo indicado mais duas vezes, 2012 e 2013.