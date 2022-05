Avalie o post

Manaus – A expectativa para o show da cantora Joelma em Manaus, que será gravado em DVD, está deixando os fãs loucos! Durante coletiva de imprensa ocorrida nesta quinta-feira (12) com a equipe da cantora, o produtor audiovisual do DVD, Ricardo Lago, revelou que duas músicas inéditas serão lançadas durante a gravação do DVD.

A informação foi revelada com exclusividade ao Portal CM7 Brasil para o apresentador do Alfinetando, Bruno Almeida, que também conseguiu spoilers de detalhes de como será o show.

Clipe em Novo Airão

Outra informação que deixou os fãs eufóricos, foi que entre os planos da cantora no Estado, também está a gravação de um clipe de uma das músicas novas em Novo Airão.

Joelma nas Alturas

Segundo o produtor, a equipe técnica prepara cabos e suportes ao estilo tirolesa para que a rainha no Calipso chegue voando no Sambódromo. Além disso, o cenário do evento evidenciará completamente as riquezas naturais da região, sendo uma grande homenagem a todos os fãs, que sonham com a nostalgia do show histórico de 2004.

“A Amazônia tem um cenário lindo e precisamos evidenciar isso. É uma oportunidade de mostrar para quem não conhece nossas riquezas naturais’’.

Expectativa alta

A empresária Bete Dezembro espera que a atração marque o turismo na cidade do Manaus, já que apenas no local do show há uma expectativa de ao menos 35 mil pessoas assistindo. Ela conta que toda equipe de turismo está monitorando as plataformas de hotéis e que em torno 2.800 pessoas devem vir de fora do país para o Amazonas e que a quantidade de pessoas vindas do interior e de outros locais do Brasil deve ser ainda maior.

Cobertura especial

Os preparativos para o show de Joelma estão sendo acompanhandos por inúmeras celebridades que devem vir para Manaus. Entre eles, se destaca o colunista Léo Dias, do site metrópoles

Venda de ingressos

O show ‘’Isso é Calypso’’ será realizado no dia 14 de maio, no Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo. Os ingressos ainda estão sendo vendidos pelo site www.baladapp.com.br