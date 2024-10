João Paulo, goleiro do Santos, está se aproximando de seu retorno ao time após uma séria lesão no tendão de Aquiles esquerdo, que ocorreu em 24 de maio. O goleiro já participou de treinos com bola, o que trouxe esperança aos torcedores. No entanto, a expectativa é que seu retorno oficial aconteça apenas em 2025, uma vez que o clube ainda tem apenas seis jogos restantes nesta temporada. Recentemente, a esposa de João Paulo compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o goleiro em atividade com os preparadores físicos. Enquanto isso, Gabriel Brazão assumirá a posição de titular no próximo confronto do Santos, que será contra o Ceará, marcado para às 19h na Vila Belmiro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O técnico Fábio Carille contará com o retorno de alguns jogadores importantes que estavam suspensos, como o zagueiro Gil, o lateral Escobar e o volante Diego Pituca. No entanto, a situação do lateral JP Chermont é incerta, pois ele está sentindo dores musculares, o que pode abrir espaço para Hayner em sua posição. Além disso, Carille está considerando uma mudança no ataque, com a possível entrada de Otero no lugar de Willian Bigode. Atualmente, o Santos ocupa a liderança da Série B, somando 56 pontos, empatado com o Sport, mas com um saldo de gols superior. O time está determinado a manter essa posição e possui um histórico favorável em casa contra o Ceará, com cinco vitórias e quatro empates em nove partidas disputadas.

Leia também

Neymar retorna aos gramados com a presença da filha na Champions League asiática



Lateral do Corinthians leva seis pontos na cabeça após grave entrada de Bruno Henrique



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA