Visuliazação: 0

João Fonseca foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira (8), sofrendo uma derrota para o húngaro Fabian Marozsan. O resultado final foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6, sendo que o segundo set foi decidido no tie-break. Essa derrota marca a terceira consecutiva do jovem tenista de apenas 18 anos, que já havia sido eliminado anteriormente no Masters de Madrid e no Challenger de Estoril.

Durante a partida, Fonseca teve um desempenho abaixo do esperado, acumulando 38 erros não forçados, enquanto seu oponente cometeu 27. O brasileiro conseguiu 18 bolas vencedoras, apenas uma a menos que Marozsan. Com essa eliminação, o próximo compromisso de Fonseca será em Roland Garros, que está programado para começar no dia 25 deste mês.

No primeiro set, o tenista brasileiro enfrentou dificuldades, resultando em uma quebra de saque que permitiu a Marozsan fechar a parcial em apenas 31 minutos. No segundo set, após uma quebra inicial, Fonseca mostrou uma reação, mas a disputa se estendeu até o tie-break, onde o húngaro se destacou e conquistou a vitória em 1h27min.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A eliminação precoce em Roma representa um desafio para Fonseca, que busca recuperar seu ritmo competitivo. A expectativa agora recai sobre sua participação em Roland Garros, onde ele terá a oportunidade de se reerguer e mostrar seu potencial em um dos torneios mais prestigiados do circuito.

Leia também

Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto após volta ao Rio, e goleiro Rossi tem carro baleado



Vitor Roque perde gol incrível, mas se redime e ganha apoio do elenco do Palmeiras: ‘Até Cristiano Ronaldo errou’



Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA