Visuliazação: 0

“A CPMI terá capacidade, terá a influência necessária para enfrentar e colocar esses entes políticos na cadeia”, declarou o deputado federal Capitão Alberto Neto, sobre a necessidade de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), composta por deputados e senadores para apurar o esquema de fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para o parlamentar, o pedido de abertura da Comissão que tem o apoio da oposição, é uma forma de fazer justiça aos aposentados do Brasil, visto que mais de 33 milhões de aposentados foram prejudicados, sendo que 95% desses aposentados ganham apenas um salário-mínimo.

“Esse governo tem que se envergonhar. Esse governo sabia do aumento exponencial dos descontos durante o ano de 2023 e de 2024 e nada fez. Está lá em ATA que o ministro exonerado, Carlos Lupi, sabia, que o atual ministro Wolney Queiroz, sabia também, sabiam do problema da corrupção. E agora, o Brasil precisa se levantar, que esse dinheiro precisa ser devolvido”, disse.

O deputado lembrou que foi autor, em 2023, da denúncia do esquema fraudulento, e em 2024 reforçou a denúncia ao perceber que os números dobraram novamente no INSS e que era preciso barrar associações, acabar com o acordo de cooperação técnica porque estavam roubando os aposentados do país.

“O que está faltando pra gente pedir o impeachment do presidente Lula? Esse governo já chegou no ápice da corrupção. Estão roubando quem trabalhou a vida toda por esse país, quem se dedicou a essa nação, os aposentados do INSS”, questionou o parlamentar.

Para o deputado o governo precisa ir para cima dessas entidades sindicais, no patrimônio para recuperar o dinheiro dos aposentados. Acabar com a farra que tomou conta do INSS, dos descontos indevidos, empréstimos consignados em nome dos aposentados, por isso a urgência da CPMI.

“O próprio governo está endividando as pessoas mais vulneráveis do nosso país. E veja o absurdo, nenhum deputado de esquerda assinou o pedido de CPI. Não querem investigar esse crime contra os aposentados do nosso país, que canalhice é essa? O roubo que está acontecendo, o dos consignados está chegando a R$ 90 bilhões, tirando o salário dos nossos aposentados. Precisamos devolver a dignidade dessas pessoas o mais rápido possível”, afirmou.

O post Capitão Alberto Neto defende CPMI do roubo do INSS apareceu primeiro em Portal Você Online.