Avalie o post

De acordo com o Atlas da Violência 2021 do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos os Estados obtiveram queda da taxa de homicídios, exceto o Amazonas que, entre 2018 e 2019 apresentou aumento de 1,6%. E essa violência não está restrita apenas a capital, mas a todos os municípios do Estado.



As cidades do interior estão recebendo instalações tecnológicas para combater a criminalidade. Itacoatiara, distante 176 KM da capital, passa a contar com um Centro Integrado de Comando e Controle Local. O núcleo possui câmeras de alta tecnologia com reconhecimento facial, leitura de placa de veículos e captação em 360º. Dez policiais receberam treinamento para atuar diretamente com a ferramenta. Para o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, o centro é um marco para o setor da segurança e os serviços no interior.

O sargento Orlando Torres, coordenador do treinamento realizado com os policiais que vão atuar no Centro Integrado de Comando e Controle Local de Itacoatiara, relata como funciona o sistema.

Os investimentos feitos para a instalação do Centro estão avaliados em R$ 818.360. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar estadual e do Governo do Estado.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Fotos: Tarcísio Heden/SSP-AM

Fonte