Isabelle Nogueira é a mais nova musa da Grande Rio. O anúncio foi feito nas redes sociais da escola neste sábado (29). A ex-BBB é a Cunhã-Poranga do Boi-Bumbá Garantido, do tradicional Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.

“De Parintins pra Sapucaí! A Grande Rio, em nome dos presidentes de honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira, e do presidente administrativo Milton Perácio, dá as boas-vindas a Isabelle Nogueira, nossa mais nova musa para o Carnaval 2025!”, afirmou a nota da agremiação.

Nesta sexta-feira (28), a performance de Isabelle, que também virou onça, agitou as redes sociais e muitos internautas a compararam com Paolla Oliveira. No Carnaval de 2024, a atriz e rainha de bateria da Grande Rio surgiu de onça durante o desfile na Marquês de Sapucaí.

No próximo ano, a Grande Rio vai levar o estado do Pará para a Marquês de Sapucaí, com o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós.” O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a esposa, Daniela Barbalho, deverão participar do desfile da escola de samba junto à presidência da agremiação.