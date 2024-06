Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos na madrugada deste domingo (30) após assaltarem um motorista de aplicativo. O crime aconteceu no bairro Mauazinho, zona leste da capital.

Policiais informaram que estavam fechando um bar na rua Rio Negro, quando a vítima chegou ao local pedindo ajuda.

A vítima revelou que três homens se passaram por passageiros, anunciaram o assalto e tentaram levá-lo juntamente como veículo dele, um Fiat Punto.

Em seguida, as equipes policiais realizaram buscas e os dois menores foram localizados na Avenida Abiurana. Eles estavam com a chave do veículo, mas o abandonaram.

O carro foi recuperado no bairro e os dois menores apreendidos. O terceiro infrator fugiu.