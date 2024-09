O Instituto de Pesquisa do Norte (IPEN) divulgou nesta segunda-feira (23) a quinta pesquisa contratada pelo Consórcio G6, grupo composto pelos sites de notícia Portal do Mário Adolfo, Portal ÚNICO, BNC, Portal do Marcos Santos, Amazonas Atual e Blog do Hiel Levy. apontando a consolidação do prefeito David Almeida na primeira colocação e um empate técnico triplo na segunda vaga.

De acordo com as entrevistas, feitas entre 17 e 20 de setembro, o prefeito David Almeida lidera as intenções de votos na pesquisa estimulada, com 32,8%. Em segundo lugar aparece Roberto Cidade, com 17,6%, mas praticamente empatado com Amom Mandel, que chega com 17,4% neste cenário, em terceiro.

O Capitão Alberto Neto é o quarto colocado, com 12,9%. Marcelo Ramos tem 62,%; Wilker Barreto aparece com 1,3% e Gilberto Vasconcelos foi citado por 0,4% dos entrevistados.

Segundo turno

O IPEN questionou também os eleitores sobre um provável segundo turno entre David Almeida e Amom Mandel, com o prefeito registrando 50,5% dos votos contra 33,4% de Amom.

Se a disputa for contra Roberto Cidade, David teria hoje 48,6% das intenções de voto, contra 34,1% do deputado estadual.

Indecisos

No mês de agosto, a quarta pesquisa IPEN/G6 indicava que 60,4% dos eleitores estavam indecisos na hora de citar o nome de seu candidato. No levantamento atual, esse percentual cai para 32,6%.

CONFIRA A PESQUISA COMPLETA