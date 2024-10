Em cerimônia de comemoração aos 30 anos do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), nesta quarta-feira (16), o diretor-presidente do órgão, Renato Marinho, anunciou a abertura de dois novos escritórios no interior do Estado, nos municípios de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A proposta é levar serviços e assegurar equilíbrio na relação de consumo para as principais calhas de rios do Amazonas.

O evento, realizado na sede do Ipem-AM, no Distrito Industrial 2, zona sul de Manaus, contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, entre outras autoridades.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, essa expansão ratifica o compromisso do órgão e do Inmetro com o Estado do Amazonas, principalmente, com a população do interior.

“Ao comemorar três décadas, o instituto projeta a abertura de novos escritórios para garantir uma atuação mais próxima da população amazonense nas principais calhas de rios do Amazonas. A expansão física marca o aniversário de 30 anos do órgão delegado no Estado, sempre com uma prestação de serviços precisa e efetiva”, destacou.

O escritório de Parintins também irá atender as cidades de Barreirinha e Nhamundá. O de Manacapuru estenderá os serviços para os municípios de Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga e Novo Airão.

“Com isso, o Ipem-AM pretende, de forma planejada e efetiva, promover um fortalecimento do comércio e do serviço no interior do Estado”, completou Renato Marinho.

Os escritórios regionais receberão recursos federais. A previsão, segundo Renato Marinho, é de que a unidade de Manacapuru seja inaugurada até o final deste ano e a de Parintins em 2025.

Para Serafim Corrêa, o Ipem-AM celebra 30 anos de bons e relevantes serviços prestados no Amazonas. “Um dos pontos em que o consumidor é mais prejudicado está relacionado ao peso e às medidas.

E o Ipem-AM desempenha esse monitoramento com excelência. São três décadas de muito trabalho em defesa do consumidor amazonense”, afirmou o secretário, ao anunciar que o instituto receberá um grande presente.

“Na próxima sexta-feira (18), está na pauta do Conselho Administrativo da Suframa (CAS) para que a autarquia seja autorizada a doar ao Ipem-AM o terreno em que foi construída a sede própria do instituto. Essa solicitação foi feita em 2003 e, 21 anos depois, vai sair. Portanto, é um presente pelos 30 anos de aniversário do Ipem”, concluiu.

Escritório Regional

Desde dezembro de 2022, o Ipem-AM conta com um escritório regional em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), composto por um laboratório para análise de mercadorias pré-medidas (embalada na ausência do consumidor); sala de atendimento ao cidadão; e sala de treinamento.

Entre os serviços oferecidos estão perícias feitas em produtos pré-medidos, como os itens da cesta básica (arroz, açúcar, feijão, farinha), para avaliar se a quantidade informada na embalagem corresponde ao indicado na balança.

Também são realizadas verificação de produtos relacionados a volume, massa e comprimento; certificação de produtos com a conformidade avaliada, como os brinquedos, capacetes, extintores de incêndio e outros; verificação de bombas de combustíveis, visando garantir maior segurança na hora do abastecimento; e o atendimento de reclamações e denúncias relacionadas ao consumo de medidores de energia elétrica e hidrômetros, com a finalidade de assegurar maior confiabilidade dos equipamentos.

Além de Itacoatiara, os serviços são estendidos aos municípios de Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga, Urucurituba, Urucará e São Sebastião de Uatumã.

Histórico

Órgão delegado do Inmetro e autarquia estadual vinculada à Sedecti, o Ipem-AM foi criado por meio da Lei pela Lei nº. 2.299, de 13 de outubro de 1994. O instituto desenvolve atividades na área da metrologia legal e avaliação da conformidade.

Na metrologia legal, verifica instrumentos de pesar e medir como balanças, bombas de combustível, taxímetros e produtos pré-medidos – embalados na ausência do consumidor – como itens da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar entre outros).

No campo de avaliação da conformidade, fiscaliza produtos regulamentados como preservativos, extintores de incêndio, produtos têxteis, materiais elétricos de baixa tensão, brinquedos e veículos que transportam produtos perigosos.

As ações realizadas pelo Ipem-AM são essenciais para contribuir com o equilíbrio nas relações de consumo e, também, na qualidade de vida da sociedade amazonense.

