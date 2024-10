Em noite de “estreia” de Memphis Depay em Itaquera, o Corinthians goleou o Athletico-PR por 5 a 2, nesta quinta-feira (17), na Neo Química Arena, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O duelo foi movimentado e teve golaços e sustos para a Fiel.

Matheuzinho e Cacá abriram vantagem para o Timão logo no início, mas o Furacão buscou a igualdade no placar antes do intervalo, com Nikão e Erick. Na segunda etapa, Memphis marcou o primeiro dele com a camisa alvinegra – em bonita cobrança de falta – e devolveu a tranquilidade aos donos da casa, que marcaram novamente com Garro e Yuri Alberto.

O Corinthians, agora com 32 pontos e na 16ª posição, respira mais aliviado. Mas, para fechar a rodada fora do Z-4, precisa que o Vitória não vença o Red Bull Bragantino, no sábado (19). O Athletico-PR agora está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 31 pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro em casa, no dia 26, e o Corinthians enfrenta o Cuiabá, fora de casa, no dia 28. Antes, porém, o Timão terá duas semifinais para disputar: no domingo (20), o rival será o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, e na quinta-feira, dia 24, o duelo será contra o Racing, novamente em casa, pelo jogo de ida da Sul-Americana.

