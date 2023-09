A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, dirigia abaixo do limite de velocidade na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O artista foi por um carro de aplicativo, na madrugada de 2 de setembro, O artista sofreu politraumatismo e segue internado em reabilitação motora. Segundo o inquérito policial, o motorista não teria como evitar o acidente.

O laudo pericial aponta que o motorista estava em constante desacelaração e dirigia a uma velocidade de 48 km/h no momento da colisão, abaixo do limite permitido de 70 km/h. Porém, no momento em que Kayky Brito iniciou a travessia, fora da faixa de pedestre, era “insuficiente para que o condutor percebesse, reagisse e parasse o veículo a fim de não haver impacto.”

A investigação concluiu, ainda, que Kayky Brito acessou a via de forma repentina e fora faixa de pedestres, que estava a poucos metros de distância do local do acidente.

O ator começou a atravessar a avenida menos de um segundo antes de ser atingido pelo carro de aplicativo. Esse tempo, menor do que um segundo, é insuficiente para que o motorista tenha uma reação adequada para evitar a colisão com o pedestre.

Conforme o inquérito, o atropelamento só poderia ser evitado se Kayky Brito tivesse dado início a travessia quando o veículo estava a mais de 26 metros de distância, o que não ocorreu. O ator atravessou a via a uma distância de 9,8 metros do automóvel e, na tentativa de desviar do pedestre, o motorista jogou o carro para a direita, mas mesmo assim colidiu com o artista.

Após a colisão, Diones prestou socorro a Kayky, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto e depois encaminhado a um hospital particular na zona sul do Rio, onde está até hoje. O motorista foi levado à delegacia, prestou depoimento e passou por exames, que constataram que ele não fez uso de álcool ou drogas antes de dirigir.

“Assim sendo, pelo apurado, não se pode imputar qualquer fato criminoso ao condutor do veículo, Diones Coelho da Silva, uma vez que dirigia em velocidade abaixo do limite da via, sem apresentar alteração na capacidade psicomotora pelo consumo de álcool (embriaguez) ou qualquer substância de efeito análogo e com a atenção devida na direção de veículo automotor, uma vez que ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem”, conclui o delegado Ângelo José Lages, no relatório da investigação.

A partir da conclusão, a Polícia Civil pede o arquivamento do inquérito e o relatório será encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

Novo vídeo

Um novo vídeo mostra a reação do motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva no momento em que atropelou o ator Kayky Brito, na madrugada de 2 de setembro. Nas imagens gravadas de dentro do carro, é possível ver uma das passageiras sendo impulsionada para o lado no momento da colisão e o motorista assustado com a batida.

Segundo antes do acidente, a gravação mostra as passageiras conversando. No momento da batida, uma das passageiras tomba para o lado e depois acalma Diones.

“Jesus amado, senhor da Glória”, diz o motorista. “Graças a Deus não aconteceu nada, está tudo bem com você?”, pergunta a passageira. “Estou, mas meu carro”, responde Diones antes de sair do veículo.