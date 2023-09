Uma força-tarefa foi montada para combater um incêndio de grande proporção em área de vegetação no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). Ao todo, mais de 40 bombeiros estão atuando no sinistro, que atinge uma área de mata de, aproximadamente, três quilômetros de extensão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que está realizando, desde segunda-feira (25), um trabalho estratégico logístico da força-tarefa para fazer o deslocamento das tropas, levando em consideração que a área atingida é de difícil acesso.

“É uma grande força-tarefa do Governo do estado e da prefeitura de Iranduba para fazer frente a esses incêndios florestais que estão dentro da mata primária. Existe muita vegetação seca e a gente está com homens, equipamentos e utilizando técnicas adequadas para extinguir completamente. A gente está dedicando esforços e equipamentos, além de pessoal capacitado, para combater esses incêndios”, explicou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Causa

O comandante-geral pontua ainda que o incêndio é proveniente de ação humana e que o vento somado às altas temperaturas registradas tiveram influência direta na rápida propagação das chamas.

“Tem causa humana. É alguém que passou por aqui, fez uma fogueira de forma negligente ou até mesmo criminosa. Por isso, mais uma vez, a gente pede que em hipótese alguma você faça fogo. O clima está muito propício à propagação de incêndios, então certamente foi atuação de uma pessoa que iniciou isso aqui” reforçou o comandante.

Na terça, o comandante-geral da corporação realizou uma videoconferência com secretários municipais das pastas de Defesa Civil e Meio Ambiente dos 21 municípios do estado onde estão os maiores registros de focos de incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre 12 de julho e 25 de setembro, foram combatidos 1.317 incêndios, sendo 496 casos na capital e 821 registros no interior. Atualmente, a corporação possui equipes de bombeiros combatentes atuando em 21 municípios do interior, com maior incidência de ocorrências deste segmento.