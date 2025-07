Visuliazação: 0

Em confronto direto na parte de baixo na tabela, o Internacional venceu o Vitória por 1 a 0 neste sábado (12), no Beira-Rio, em duelo pela 13ª rodada. O único gol da partida saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Bruno Tabata, que aproveitou rebote na entrada da área e marcou um golaço para tirar o time gaúcho da zona de rebaixamento. Quem entra no Z-4 é justamente o rubro-negro baiano, logo na estreia do técnico Fábio Carille no comando.

Com o resultado, o Inter vai a 14 pontos e pula da 17ª para a 13ª posição na tabela, com três pontos de diferença para a zona de rebaixamento. O Vitória permanece com 11 pontos e entra no Z-4, em 17ª lugar.

Com o jogo contra o Bahia pela 14ª rodada do Brasileirão ainda sem data, o Internacional só volta a campo no próximo fim de semana. No domingo, dia 20, recebe o Ceará, às 11h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 15ª rodada. Já o Vitória visita o Botafogo na quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, e recebe o Bragantino no domingo (20), às 16h (horário de Brasília), no Barradão.

