Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos, o Flamengo entrou em campo neste sábado (12), para enfrentar o São Paulo, cercado de expectativas. Depois de bater o Chelsea com autoridade e, segundo avaliação de alguns dentro do clube, oferecer resistência para o Bayern de Munique, o Mengão queria mostrar neste retorno ao futebol nacional que deu azar no cruzamento e poderia ter chegado mais longe no torneio da Fifa. Não foi um “amasso”, como a parte mais entusiasmada da torcida apostava, mas o rubro-negro foi, sim, superior e ganhou por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado pelo atacante Luiz Araújo, revelado pelo Tricolor paulista — um belo “tapa” de fora da área no segundo tempo. Nos acréscimos, Wallace Yan matou a partida.

Com a vitória, o Mengão se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, três a mais do que o Cruzeiro. O time mineiro pode empatar na pontuação neste domingo (13), se vencer o Grêmio no Mineirão. O saldo de gols, no entanto, dificilmente será igualado: os cariocas têm 12 tentos de vantagem sobre a Raposa neste quesito. A vitória do Fla sobre o São Paulo registrou o maior público desta edição do Nacional: 67.359 torcedores presentes no Maracanã.