Na Ressacada, o Internacional venceu o Avaí por 1 a 0, na 23ª rodada da Série A do Brasileiro. O primeiro tempo foi com superioridade do time da casa, mas, no segundo, os visitantes dominaram. O resultado estava se caminhando para a igualdade, entretanto, no último lance, Rafael Vaz comete pênalti e Pedro Henrique converte para garantir a vitória colorada.

O pênalti que decidiu o jogo aconteceu nos últimos segundos de bola rolando. Os cinco minutos de acréscimo do segundo tempo já estavam por se concluir quando o Colorado tentou erguer uma bola na área e o lance acabou bloqueado por Rafael Vaz com o braço. Edina Alves marcou pênalti, que virou gol na cobrança de Pedro Henrique.

Com a vitória, o Internacional sobe uma posição, chega no 5° lugar e fica com a mesma colocação que o Corinthians, primeiro clube dentro do G-4 do Brasileirão. Já o Avaí permanece na zona de rebaixamento, em 17° colocado com 23 pontos.

O Avaí volta a campo no sábado (27), para encarar o Coritiba, fora de casa. O Internacional jogará novamente na segunda-feira (29), contra o Juventude, em Porto Alegre.

