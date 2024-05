O Inter divulgou na tarde desta quarta-feira (15) imagens internas do Beira-Rio atingido pelas enchentes. O estádio colorado ficou completamente submerso nas águas do Guaíba. As imagens mostram área de imprensa, túnel para o gramado do estádio e outras áreas internas utilizadas pelo clube. O Inter estima que poderá voltar a utilizar o local apenas depois de 45 dias.

O gramado precisará passar por um replantio, a tendência é que o processo demore pelo menos um mês a partir do início. Depois do nível da água baixar, o gramado do Beira-Rio apresentou tons amarelados e aparentou ter pouca grama.

O vice-presidente Victor Grunberg concedeu entrevista depois do treino desta quarta-feira (15) e falou sobre a situação do estádio. O dirigente confirmou que o gramado vai demorar de 45 a 60 dias para ter condições de ser utilizado.

— Nós tivemos uma perda importante no nosso campo, no gramado (do Beira-Rio). A água chegou em 60 centímetros. Com isso a gente perdeu o plantio da grama de inverno. A grama de verão se mantém, mas a gente inicia um novo trabalho do plantio da grama de inverno, que vai levar um tempo, um prazo que pode ser de 45 ou 60 dias — afirmou Grunberg.

