A banda internacional The Lovelines lançou nesta quarta-feira (15), uma versão de estúdio regravada de “Make Believe (Life Is Such A Dream)”. O single está disponível nas principais plataformas de streaming de música, incluindo Spotify.

Esta é a versão em estúdio do álbum de Make Believe (A Vida É Um Sonho), lançada em 15 de maio de 2024. É uma música sobre mentir para si mesmo. A inspiração para a música foi Maxwell’s Silver Hammer, no sentido de que o som da música e a letra são opostos tonais.

“Parece leve, mas quando você lê a letra, é sombrio. Então, é uma música leve ou é uma música sombria? É ambos, e depende da percepção do ouvinte. Em Make Believe, o protagonista está em um relacionamento sem amor e, em vez de aceitar essa verdade, escolhe mentir para si mesmo. O som da música é a mentira, e as letras são a verdade.”, revelam os criadores.

THE LOVELINES é uma banda de irmãos de Orlando, FL. “Tessa D” é a cantora da banda; seu irmão Todd Goings é o compositor e instrumentista da banda. The Lovelines lançou seu single de estreia Strange Kind Of Love, gravado no estúdio caseiro DIY de Todd, em 26 de dezembro de 2021. Strange Kind Of Love chegou à posição #1 nas paradas populares do Submithub, rendendo à banda 500.000 reproduções no Spotify e um leve burburinho no mundo da música independente.

Dá play para ouvir:



The post The Lovelines lança novo single “Make Believe (Life Is Such A Dream)” appeared first on BreakTudo.