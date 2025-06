Visuliazação: 0

Junior Peto, idealizador da John’s Burger. Foto: Arquivo John’s Burger

Os amantes de hambúrgueres terão uma experiência única em São Paulo neste fim de semana, a partir das 13h. A unidade da John’s Burger, localizada no bairro do Limão, na Zona Norte da capital paulista, será palco de um intercâmbio gastronômico especial: os sabores de Manaus vão desembarcar na cidade, trazendo um toque amazônico ao cardápio. A iniciativa, promovida pela JSK Burgers e John’s Burger, faz parte do projeto Conexão John’s, que leva para São Paulo os melhores hambúrgueres de cada região do Brasil.

Desde o início do ano, a cada mês, uma hamburgueria de uma região diferente – Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste – é convidada a incluir um de seus hambúrgueres no cardápio da unidade paulistana.

Neste mês, a JSK Burgers, nascida em Manaus em 2016, será protagonista da edição do Conexão John’s. Reconhecida na capital do Amazonas por sua excelência e inovação, a JSK conta com 9 unidades e se tornou uma referência em hambúrgueres de alta qualidade e sabor único.

O idealizador do projeto, Junior Bassane Mamedes, mais conhecido como Junior Peto, ressalta que o Conexão John’s vai além de uma simples parceria entre chefs. Para ele, a iniciativa representa uma verdadeira experiência na cultura hamburguística e uma oportunidade única para os clientes experimentarem sabores autênticos de diversos lugares do Brasil. “E nesta jornada gastronômica, você embarca em primeira aula!”, destaca.

Agora, os sabores de Manaus chegam a São Paulo, trazendo uma combinação exclusiva ao Conexão John’s. A “estrela” escolhida é o Silverado, sucesso na JSK Burgers, foi eleita em 2024 como o 15º Hambúrguer mais Gostoso do Brasil pelo ranking O Hambúrguer Perfeito. O casal responsável pela hamburgueria amazonense, Jessica Kniphoff e Leandro Kniphoff, garantem que a experiência será eficiente.

“Nossa missão sempre foi oferecer hambúrgueres que vão além do sabor, que contam uma história e carregam nossa essência. Poder levar isso para São Paulo, por meio do Conexão John’s, é muito especial para nós”, afirma Jéssica, CEO da JSK Burgers. O Silverado é composto por pão brioche, hambúrguer de 120g, queijo, cebola crispy, bacon defumado, costela desfiada e maionese JSK.

Intercâmbio de sabores

A ideia do Conexão John’s surgiu em dezembro de 2024, inspirada nas viagens gastronômicas e aulas ministradas por Junior Peto. Ele queria proporcionar aos clientes a oportunidade de provar os melhores hambúrgueres que você experimentou ao longo de suas jornadas pelo Brasil.

Desde então, 11 hamburguerias foram convidadas para participar do projeto, que tem sido um grande sucesso, com mais de 2 mil passaportes distribuídos para os clientes que registram suas visitas nessa experiência culinária única. Ao final do tour, os consumidores poderão ganhar brindes.

Trajetória da JSK

A JSK Burgers nasceu dentro de um apartamento em 2016 e, com dedicação e paixão pela gastronomia, conquistou rapidamente seu espaço em Manaus. Em 2017, lançou seu food truck e, no ano seguinte, inaugurou a primeira loja. Mesmo diante dos desafios da pandemia, a marca conseguiu se reinventar e expandir, abrindo novas unidades e, em 2024, alcançando um marco importante com a inauguração da primeira loja em um shopping tradicional da capital amazonense.

Além dos hambúrgueres famosos, a JSK Burgers mantém o projeto social Arena JSK, voltado para os filhos dos colaboradores, reforçando o compromisso com a comunidade e fazendo da marca muito mais do que apenas uma hamburgueria. Para acompanhar as criações exclusivas, acompanhe o perfil oficial no Instagram: @jsk_burgers.

História do John’s Burger

A John’s Burger nasceu em 2017 no bairro do Limão, em São Paulo, com a missão de oferecer hambúrgueres artesanais de alta qualidade. Fundada por Junior Peto e Aline Draghi Franco, a hamburgueria rapidamente se destacou pela excelência no serviço e eficiência nos processos. O sucesso foi imediato: em 2018, foi eleita a melhor hamburgueria de São Paulo, título que conquistou novamente em 2019. Com a expansão, inaugurou uma unidade em formato Dark Kitchen no bairro da Mooca, além de outras empresas administradas pelos fundadores.

Hoje, com quase oito anos de trajetória, a John’s Burger se consolidou como uma das principais hamburguerias da capital paulista. Confira o Instagram oficial: @johnsburguer_.

