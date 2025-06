Visuliazação: 0

A Jovem Pan transmite neste domingo (8), no YouTube JP Esportes, a partir das 10h, o duelo entre Caieras e Ipanema, válido pela fase de grupos da Paulista Cup Sub-18. O torneio, considerado um dos mais importantes do futebol de base do país, reúne 24 equipes do Estado de São Paulo, divididas em quatro grupos, com confrontos em turno único. Os quatro melhores avançam ao mata-mata.

A Paulista Cup é organizada com base em critérios técnicos e estruturais. Podem participar clubes filiados à Federação Paulista de Futebol (FPF), em processo de filiação ou não federados que conquistaram vaga via Paulistinha Cup ou League. A competição é dividida em Série A e Série B, sendo que os clubes da Série A incluem os fundadores do torneio, equipes com selo de Clube Formador da CBF, classificados da edição anterior e convidados com destaque em infraestrutura, organização e desempenho técnico.

