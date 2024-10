O Internacional conseguiu esgotar todos os ingressos para o Gre-Nal em um tempo impressionante de 26 minutos. A expectativa é que mais de 48 mil torcedores compareçam ao Estádio Beira-Rio, o que poderá estabelecer um novo recorde de público para a temporada. O número atual de espectadores é de 48 mil, alcançado em um clássico anterior contra o Grêmio. O site de vendas registrou um pico de 20 mil acessos simultâneos, com uma média de 600 ingressos sendo vendidos a cada minuto. Todos os bilhetes foram disponibilizados exclusivamente para os sócios-torcedores do clube. Victor Grunberg, vice-presidente do Internacional, ressaltou a relevância da tecnologia e do trabalho desenvolvido com a plataforma Mundo Colorado, que oferece vantagens aos associados. Os dados são da Imply ElevenTickets.

Além da venda de ingressos, o Inter promoverá um sorteio especial para o clássico, onde cinco torcedores mirins terão a oportunidade de entrar em campo ao lado dos jogadores. Essa iniciativa visa fortalecer a conexão entre o clube e sua torcida, além de incentivar a adesão aos planos do Mundo Colorado. A rápida venda dos ingressos reflete o grande interesse e a paixão dos torcedores pelo clássico, que é um dos mais esperados do futebol brasileiro. O evento promete ser um espetáculo, não apenas pela rivalidade, mas também pela atmosfera que os torcedores criarão nas arquibancadas.

