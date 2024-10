Um adolescente de 17 anos foi preso na última segunda-feira (14/10) por ato infracional análogo a homicídio qualificado, relacionado à morte de um homem de 46 anos. O caso aconteceu no dia 7 de outubro no bairro Santo Antônio, em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, em depoimento, o adolescente relatou que, na manhã do crime, estava em frente à sua casa, segurando uma faca de cozinha enquanto tomava café da manhã. Nesse momento, o homem passou pelo local e lhe furtou R$ 10.

“Conforme a versão do adolescente, ele pediu que o dinheiro fosse devolvido. Irritado, o homem tentou atacá-lo. Para se defender, o adolescente desferiu golpes com a faca e fugiu logo em seguida”, explicou a delegada.

Conforme a autoridade policial, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após o incidente, familiares e amigos do homem tentaram invadir a residência do adolescente em busca de vingança, eles também deverão prestar depoimento.

“Na segunda-feira, o jovem se apresentou na delegacia. Durante o interrogatório, ele confessou o ato infracional e afirmou que a agressão aconteceu após ser furtado. Com base nos indícios suficientes de sua autoria, solicitamos à Justiça sua apreensão, que resultou na determinação de sua internação. Os familiares da vítima ainda serão ouvidos”, informou Nathalia Oliveira.

Procedimentos

O adolescente responderá por ato infracional análogo a homicídio qualificado e permanecerá à disposição do Juizado da Infância e da Juventude e do Ministério Público do Amazonas (MPAM).