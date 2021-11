Avalie o post

A comunidade da zona leste de Manaus ganhou uma unidade de ensino, a segunda maior depois da sede

Manaus – O Centro Universitário Fametro Unidade Leste completou três anos no mês de agosto, com ampliação na Unidade e oferta do mais novo curso que é nota 5, segundo avaliação do MEC.

Segundo a reitora do Centro Universitário, Maria do Carmo Seffair, a comunidade da zona leste de Manaus ganha mais benefícios e, além do Curso de Direito, a Unidade é a segunda maior depois da sede. “A Fametro zona leste é um projeto audacioso: pensamos em ocupar e oferecer a qualidade de ensino para todos e estamos ampliando, investindo na estrutura por acreditar na Zona Leste de Manaus”.

(Foto: Divugação)

Conforme o diretor-geral, Gerson Nogueira, “na IES, percebeu-se uma demanda da procura pelo Curso de Direito, desde a sua inauguração em agosto de 2018, que, de lá para cá, só aumentou. Com a implantação do Centro Universitário nessa localidade, foi possível a essa população sonhar com o curso superior, hoje, uma realidade, tendo em vista a gradução de várias turmas.

Para o aluno da instituição, o curso é um sonho. “Com certeza, o curso de direito na Fametro Leste faz parte do sonho de muitos que aguardam essa oportunidade nesse local da Cidade de Manaus. Há alguns anos, essa população precisava deslocar-se a outras zonas na cidade e, hoje, eles contam com o Centro Universitário Fametro, implantado na principal Avenida da zona leste, a Autaz Mirim”, afirmou.

Para ingressar no curso de direito basta fazer a inscrição no site da Insituição. A nota do ENEM, transferência externa e portador de diploma tambem podem ser utilizados para inscrição. A Fametro Zona Leste está com o valor diferenciado, de R$808,16, 50% de desconto além de 10% na pontualidade, comentou o diretor-geral, Gerson Nogueira.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte