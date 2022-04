Avalie o post

Os interessados devem se dirigir à Seção de Cultura do Sesc AM, localizada no Anfiteatro Ministro José Bernardo Cabral, situado no complexo da unidade Sesc Balneário (Avenida Constantinopla, bairro Alvorada). O horário de atendimento é das 09h às 16h.

Os cursos de Canto Coral na Comunidade e Dança de Salão para Idosos já iniciaram, mas seguem abertos para novos alunos. Abaixo a descrição dos cursos com local, horário e quantidade de vagas disponíveis:

Flauta Doce: 10 vagas disponíveis

Turma 1 – Faixa Etária: 7 a 10 anos

Às quintas-feiras, de 10h às 12h

Turma 2 – Faixa Etária: 11 a 14 anos

Às quintas-feiras, de 14h às 16h

Local: Sesc Balneário

Banda Marcial: 40 vagas disponíveis

Turma 1 – Instrumentos de sopros da família de metais

Às terças e quintas, das 13h às 17h

Turma 2 – Instrumentos de percussão marcial e sinfônica

Às segundas e quartas, das 13h às 17h

Faixa Etária: 10 e 50 anos

Local: Sesc Balneário

Canto Coral Sesc na Comunidade: 15 vagas

Faixa Etária: 17 e 55 anos

Às quintas-feiras, das 18h às 20h

Local: Sesc Balneário

Dança de Salão para Idosos: 7 vagas

Faixa Etária: Acima de 50 anos de idade

Às quartas e sextas, das 17h às 18h

Local: Sesc Centro (Rua Henrique Martins, n. 427)

Os cursos são ofertados gratuitamente pelo Sesc Amazonas, por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), destinado a comerciários e dependentes, estudantes da Educação da Rede Pública de Ensino e público com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 2121-8453 ou pelos números de whatsapp 98111-3176 / 98127-3651.

source