As inscrições para o sorteio aleatório de vagas em creches da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), começam na próxima segunda-feira (16), e seguem até a quinta-feira (19), por meio do www.inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

Todo o processo será feito somente pelo respectivo site, sem atendimento presencial.

Em 2023, inicialmente serão disponibilizadas 1.950 vagas para crianças de 1 a 3 anos, nas turmas do maternal 1, 2 e 3, que serão definidas por meio de um sorteio, realizado em conjunto com o Processamento de Dados Amazonas (Prodam), na quarta-feira, (25).

Auditoria

O sorteio aleatório também conta com parceria e auditoria do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). O resultado vai ser divulgado na sexta-feira (27), no respectivo site de matrículas das creches.

O período para confirmação das matrículas dos estudantes nas creches será entre segunda-feira (30), até a quinta-feira, 2 de fevereiro.

Os pais ou responsáveis devem realizar o procedimento de modo presencial na unidade de ensino escolhida no ato da inscrição.

A gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato, explica que no decorrer do ano, conforme a inauguração de outras creches em 2023, haverá a disponibilidade de mais vagas.

“Para as creches, agora no início vamos ofertar 1.950 vagas, mas com a previsão de aumentar mais 1.200 porque ainda há seis prédios de creches que serão entregues ainda neste ano”, afirmou.

Além disso, de acordo com a educadora, a Prefeitura de Manaus preza pela transparência no decorrer do sorteio, bem como alertou os pais ou responsáveis para que escolham as unidades de ensino de acordo com o interesse.

“Orientamos aos pais que desejam matricular seus filhos nas creches, que realizem a inscrição no site, porque na Semed ocorre um processo de sorteio aleatório. Toda criança inscrita, ou sai contemplada, ou na lista de espera. A validade do processo é de 1 ano. Pedimos aos pais para que se inscrevam onde realmente deseja, porque depois não tem como trocar da escola ‘A’ para escola ‘B’, porque cada creche tem sua lista de espera”, ressaltou.

Sorteio

Das vagas sorteadas, 60% serão destinadas aos inscritos no Cadastro Único (CAD) e 40% para os que não participam do CAD.

Os critérios seguem as recomendações do MP-AM, que considera o ofício nº 0012/2021/27 PJ, que estabelece a rede municipal de ensino sobre o sorteio das vagas das creches, priorizando o critério de vulnerabilidade social das famílias inscritas.

Atualmente, a rede municipal atende crianças em idade de creche em 24 unidades.

