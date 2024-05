As inscrições para as oficinas da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) começam nesta sexta-feira (17) a partir das 10h. O evento, que já se tornou uma tradição no calendário musical do país, oferecerá três dias repletos de atividades produtivas, com aulas que acontecerão entre os dias 21 e 23 deste mês, em duas unidades do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Destinadas a participantes a partir de 13 anos de idade, as oficinas abrangem diversas áreas instrumentais, incluindo percussão, oboé, fagote, trombone, trompete e flautas.

O diretor do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Davi Nunes, relata que essa parceria é crucial para os alunos e professores da instituição, pois os faz sentir valorizados.

“A parceria com a Sinfônica Brasileira é essencial para nossos alunos, oferecendo contato com músicos profissionais e troca de conhecimentos valiosos, incentivando seu desenvolvimento musical e técnico” , avalia o diretor.

De acordo com Davi, a colaboração com a Sinfônica já vem desde o ano passado, trazendo resultados positivos para os alunos do Liceu, inclusive os do Liceu Online, por meio das mídias sociais e cursos digitais. Essa parceria fortalece e traz benefícios significativos para a comunidade educacional.

As oficinas da Orquestra Sinfônica Brasileira serão realizadas presencialmente em duas unidades do Liceu de artes, onde serão ministradas as oficinas de Percussão, Trombone, Trompete e Flautas, no dia 22 de maio, das 14h às 17h :

Unidade localizada no Sambódromo (Bloco G – Sala 14, nos dias 21 e 23/05 e Bloco E – Difusão, nos dias 21, 22 e 23/05);

Unidade do Centro de Convivência Pe. Vignola, situada na Rua Tupinambá – 119, na Cidade Nova 2,

Esta é uma chance única para os estudantes e profissionais da música aprimorarem suas habilidades sob a tutela de músicos renomados da Orquestra Sinfônica Brasileira. As vagas são limitadas.

Confira os links das Oficinas da Orquestra Sinfônica Brasileira: