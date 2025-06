Visuliazação: 69

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se encerram na próxima sexta-feira (06). O mesmo prazo vale para a solicitação de atendimento especializado e para o pedido de tratamento por nome social. A taxa de inscrição é de R$ 85 para candidatos que não obtiveram isenção, e o pagamento deve ser efetuado até o dia 11 de junho.

O Ministério da Educação (MEC) reforça que a aprovação da isenção da taxa e da justificativa de ausência na edição anterior do exame (2024) não garante a inscrição automática; os interessados devem se inscrever dentro do prazo.

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro e serão aplicadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Neste ano, o Enem retoma sua função de instrumento para certificação da conclusão do ensino médio ou comprovação de proficiência parcial para estudantes maiores de 18 anos. Para isso, é necessário que o participante manifeste essa intenção no momento da inscrição. Candidatos que se enquadrem nesse perfil e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) estarão isentos do pagamento da taxa.

Para obter o certificado de conclusão do ensino médio, o participante deverá alcançar no mínimo 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e, no caso da redação, o mínimo de 500 pontos.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela Página do Participante, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), CLICANDO AQUI.

Enem promete inscrição simplificada

Entre as principais novidades desta edição, está a inscrição pré-preenchida para concluintes do ensino médio da rede pública. Nesses casos, o estudante deve acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição e escolher a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol). De acordo com o MEC, essa iniciativa busca simplificar o processo e estimular a adesão ao exame.

“Pela primeira vez, os alunos concluintes de escola pública estarão com inscrição pré-preenchida no sistema, uma forma de simplificar o processo e estimular a participação. Basta entrar no endereço da página, confirmar a inscrição e fazer a opção pela prova de línguas”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Ainda segundo a pasta, nesses casos, o sistema não gera boleto para pagamento, mesmo que o participante não tenha solicitado formalmente a isenção.

Nas demais situações, o pagamento da taxa de inscrição pode ser realizado via boleto bancário, gerado exclusivamente na Página do Participante, ou por meio eletrônico, utilizando Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, dependendo da instituição financeira. Para efetuar o pagamento via Pix, basta acessar o QR Code disponibilizado no próprio boleto.

