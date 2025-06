Visuliazação: 0

O Botafogo se despediu de sua torcida com vitória antes de embarcar para a Copa do Mundo de Clubes. Em um jogo de cinco gols, o time de Renato Paiva derrotou o Ceará por 3 a 2 no Estádio Nilton Santos e venceu a segunda seguida no Brasileirão. Os gols foram de Mastriani, Alex Telles (de pênalti) e Marlon Freitas, enquanto Pedro Raul marcou duas vezes para o Vozão.

Esta foi a última partida de Igor Jesus no Estádio Nilton Santos com a camisa do Botafogo. Mais cedo nesta quarta-feira, o clube fechou a venda do atacante ao Nottingham Forest, da Inglaterra. A torcida preparou uma homenagem especial, com direito a bandeirão depois do apito final. Só faltou o gol do artilheiro para fechar a noite com chave de ouro.

O jogo desta quarta-feira (4) foi atrasado da 10ª rodada do Brasileirão. Com a vitória consecutiva (já havia vencido o Santos na rodada passada), o Botafogo chegou aos 18 pontos e subiu para a sexta colocação na tabela, com a mesma pontuação do Bahia – mas com vantagem no saldo de gols.

Por sua vez, o Ceará sofreu a segunda derrota consecutiva no Brasileirão (já havia perdido para o Atlético-MG na rodada passada), estacionou nos 15 pontos e caiu para a décima colocação na tabela. Tem a mesma pontuação do Corinthians, mas leva vantagem no saldo.

Agora o Botafogo volta suas atenções para a Copa do Mundo de Clubes, competição na qual fará sua estreia no próximo dia 15. O adversário será o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. O Glorioso também vai enfrentar Paris Saitns-Germain e Atlético de Madrid na primeira fase.

As duas equipes agora só voltam a campo pelo Brasileirão no fim de semana de 12 e 13 de julho. O Botafogo disputa o clássico contra o Vasco, e o Ceará encara o Fortaleza no dérbi cearense.

