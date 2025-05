Visuliazação: 0

Os estudantes de Direito interessados em participar da Seleção Pública para Estágio em Direito para a Comarca de Manaus têm até esta sexta-feira (30/05) para fazer a inscrição, de forma gratuita, no portal www.tjam.jus.br, no menu “Concursos e Estágios”.

Um formulário online deverá ser preenchido, anexando-se os seguintes documentos: histórico acadêmico oficial (emitido no 1.º semestre de 2025); documento de identificação oficial; laudo médico (últimos 12 meses), se PcD; e autodeclaração, se negro ou indígena.

O candidato, PcD ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas, deverá solicitá-la no ato da inscrição pela internet, especificando quais os recursos especiais necessários., para análise pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), responsável pela seleção.

São 80 vagas de estágio, com formação de cadastro de reserva. Do total de vagas, 48 são destinadas à ampla concorrência; oito vagas (10%) são reservadas a pessoas com deficiência (PcD), 24 vagas (30%) reservadas a estudantes negros e indígenas.

O estágio será em regime presencial, com bolsa-auxílio mensal de R$ 1.100,00, auxílio-transporte de R$ 198,00, e jornada de 20 horas semanais.

As provas serão realizadas em data e local a serem divulgados posteriormente na página de acompanhamento do processo seletivo no site do TJAM, com previsão para ocorrer no dia6 de junho.

Serão 40 questões objetivas, de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, com matérias de: Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente e Direito da Mulher.

Formulário de Inscrição: https://forms.gle/U7ZsRQ8viPBf6C8v5

Edital n.º 05/2025 – abertura

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=17&nuDiario=4028&cdCaderno=8&nuSeqpagina=14

Edital n.º 06/2025 – retifica valores

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=17&nuDiario=4029&cdCaderno=8&nuSeqpagina=9