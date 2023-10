Encerram na próxima terça-feira (31/10) as inscrições para cursos EAD promovidos pela Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para as aulas que começam em novembro. As inscrições podem ser feitas no site www.cmm.am.gov.br/escola e todas as aulas são gratuitas.

Ao todo, a Escola do Legislativo ofertará 99 opções de cursos para o mês de novembro. Os interessados podem se inscrever em até três cursos disponibilizados na programação. As aulas iniciam no dia 1º pela plataforma, em formato de vídeo, e devem ser concluídas até o dia 31 de novembro com direito a certificado.

Ao todo serão concedidas 30 mil vagas para os cursos EAD. Os cursos estão divididos em módulos que totalizam 6, 12, 20, 30, 40, 60 e 80 horas de estudos pela plataforma.

“É a última chamada para cursos muito importantes e que vão ao encontro das necessidades do mercado de trabalho. Lembrando que a plataforma da Escola do Legislativo pode ser acessada em todos os tipos de aparelhos, como celulares, notebooks, tablets e pela TV. É uma forma de incentivar as pessoas a buscarem o conhecimento onde estiverem”, explicou o diretor da Escola, Maurício Brilhante.

Cursos presenciais

A Escola do Legislativo também oferece, por meio da parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), cursos presenciais de informática básica e avançada. Serão ofertadas 100 vagas imediatas e 40 vagas reservas.

Para esta modalidade, as inscrições gratuitas podem ser feitas na próxima segunda e terça-feira (30 e 31/10), das 8h às 14h, no prédio da CMM, que fica na rua Padre Agostinho Caballero Martin, nº 850, Santo Antônio.

Os interessados devem apresentar cópias legíveis do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Todos os matriculados terão direito à meia-passagem no transporte público em Manaus.