Três veículos, do modelo Van, foram apreendidos, nesta sexta-feira (27), fazendo transporte sem autorização. A apreensão foi realizada durante operação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na avenida Oitis, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

Além de serem encaminhados ao parqueamento, os proprietários foram autuados em até R$ 2.021,55, por fazer transporte de fretamento em veículos não cadastrado ou desativado para os serviços, de acordo com Lei Municipal 1.958, de 2014.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, explicou a operação desta sexta-feira. “Temos recebido muitas reclamações a respeito do transporte irregular para empresas do Distrito. É importante que as pessoas saibam que os veículos irregulares não passam por vistorias e nem oferecem a devida segurança a quem utiliza esse tipo de transporte”, frisou o diretor de Transporte.

Durante a ação, foram realizadas 73 abordagens a veículos na operação que contou com apoio da Polícia Militar.