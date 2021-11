Avalie o post

O corpo da influencer foi encontrado e resgatado por uma força-tarefa | Foto: Reprodução Instagram

O que seria a foto perfeita para uma rede social, se tornou um perigo que resultou na morte da influencer fitness Zoe Snoeks.

Ela morreu ao sofrer uma queda de mais de 30 metros enquanto tentava tirar uma selfie. O acidente aconteceu em um precipício perto do vilarejo de Nadrin, na província de Luxemburgo, na Bélgica.

Zoe escorregou do local e caiu no rio Ourthe. As informações são da Newsflash, citando o gabinete do promotor público local.

O corpo da influencer foi encontrado e resgatado por uma força-tarefa formada por policiais, bombeiros, mergulhadores e membros do Grupo Especial de Reconhecimento e Intervenção de Meio Ambiente Perigoso.

Joe Janssen, marido de Zoe desde 2012, alegou ao site que eles se dirigiram ao local no domingo em sua van de camping.

“Durante a pandemia, ficou fácil andar pela Europa em nossa van e tirar belas fotos. Levantamos muito cedo para tirar fotos do Herou”, disse ele referindo-se a uma face rochosa de 4.600 pés de altura que se eleva quase verticalmente acima do rio Ourthe.

Joeri disse que sua esposa tirou fotos na beira do penhasco quando “ela me disse para cuidar dos cachorros. Eu me virei para os cachorros e disse-lhes que esperassem. Quando me virei para Zoe, ela não estava mais lá. Ela tinha acabado de desaparecer. Deve ter acontecido em menos de cinco segundos”, lamentou.

“Não vi nem ouvi nada. Sem farfalhar, sem gritos ou berros. Eu olhei para cima e vi apenas poeira”, disse ele. “Eu liguei para ela mesmo sabendo que era inútil. O abismo tinha várias dezenas de metros de profundidade.

“Liguei imediatamente para o pronto-socorro, mas quase não tinha sinal. Eles não me entenderam, embora eu fale um pouco de francês”, disse ele, acrescentando que correu para o vizinho Le Belvedere Hotel em busca de ajuda.

