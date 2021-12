Avalie o post

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve divulgar nesta quarta-feira (1) o gabarito oficial das provas objetivas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. O Enem foi aplicado nos dois últimos domingos, 21 e 28 de novembro, para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país.

A previsão para a divulgação do resultado final é dia 11 de fevereiro de 2022, de acordo com o presidente do instituto, Danilo Dupas. Neste ano os participantes resolveram questões de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Também fizeram a prova de redação.

Enem foi aplicado nos dois últimos domingos, 21 e 28 de novembro (Foto: Reprodução/AGBR)

As notas do Enem podem ser usadas para acessar o ensino superior e participar de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que oferece vagas em instituições públicas, o Prouni (Programa Universidade para Todos), que disponibiliza bolsas de estudo em instituições privadas, e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que oferece crédito estudantil.

Pedidos de reaplicação do exame

O participante que apresentou sintomas de alguma doença infectocontagiosa, como Covid-19, e não compareceu às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já pode pedir a reaplicação por meio da Página do Participante. O prazo é até a próxima sexta-feira (3).

O pedido vale tanto para quem perdeu o primeiro, o segundo ou os dois dias de prova. A reaplicação será confirmada por meio da página do participante.

Conforme o edital do exame, são consideradas doenças infectocontagiosas para pedir a reaplicação: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19.

O Inep reaplicará as provas em 9 e 16 de janeiro de 2022. Na ocasião, também será feita a aplicação das provas para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.