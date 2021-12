Avalie o post

Os suspeitos efetuaram pelo menos quatro disparos de arma de fogo contra o jovem

Manaus – Matheus Oliveira Siqueira, 23, foi morto a tiros durante uma partida de futebol, na tarde desta terça-feira (30). O crime aconteceu no Beco Boto, no bairro Terra Preta, no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus.

A vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos (Foto: Reprodução)

De acordo com informações da polícia repassadas por testemunhas, por volta das 17h30 Matheus estava jogando futebol com os amigos. Neste momento, dois homens não identificados chegaram no local e identificaram Matheus que supostamente era o alvo da dupla.

Ainda conforme os policiais, após reconhecer Matheus, os dois indivíduos efetuaram quatro disparos de arma de fogo contra ele. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Devido a característica do crime, polícia acredita que a morte esteja relacionada com o tráfico de drogas. A Polícia Civil (PC) irá investigar o crime.

