Uma das vozes mais influentes sobre Realidade Virtual no Brasil, o especialista Renato Andrade, é o convidado do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) para o webinar “Introdução às Tecnologias de Realidade Estendida (XR)”, que será realizado nesta quarta-feira (16/10), com transmissão ao vivo pelo YouTube, dentro do programa de palestras INDTalks.

Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no endereço https://materiais.indt.org.br/indtalks-realidade-estendida. Os inscritos receberão o link exclusivo para a sala de transmissão do webinar no YouTube.

O INDTalks tem o objetivo de discutir temas importantes e atuais sobre tecnologia e inovação. Para este primeiro webinar, a organização está sendo feita pela Guilda de AR/VR/XR do INDT, que são grupos de estudo de diferentes temas ligados à tecnologia do INDT.

A product designer do INDT, Brunna Talita, destaca o papel da guilda de AR/VR/XR que busca disseminar o conhecimento e a prática das tecnologias de Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidade Estendida dentro do INDT. “A ideia é que todos possam aprender juntos, trocar ideias e até desenvolver projetos para experimentar essas tecnologias. Queremos convidar a todos a participar dessa nossa primeira palestra”, convida Brunna.

Sobre o palestrante

Renato Andrade tem mais de quatro anos de experiência em XR e mais de seis anos como Product Designer, com atuação em projetos de aplicativos, jogos, simuladores de treinamento e pesquisa e desenvolvimento em XR para empresas como Vale, Samarco e Samsung. Evangelista das tecnologias imersivas, Renato já palestrou em várias instituições de referência além de ter participado do Simpósio Brasileiro de Realidade Virtual (SVR 2024).

Sobre o INDT

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) foi fundado em 2001 pela Nokia. Em 2013, passou a atuar como Centro de PD&I da Microsoft, permanecendo até 2016, quando se tornou um instituto independente, mantendo-se como um dos maiores Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do País. O INDT oferece soluções nas áreas de Software, Hardware & Firmware, Comunicação e Redes, Manufatura Avançada, Veículos Autônomos e Robótica, Materiais e Química e BioTech. É também Unidade Embrapii desde 2017, contribuindo com a inovação industrial, proporcionando recursos e incentivos financeiros para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em todo o Brasil.

Serviço:

Webinar: “Introdução às Tecnologias de Realidade Estendida (XR)”

Data: 16 de outubro de 2024

Horário: 15h

Plataforma: YouTube

Inscrições gratuitas: pelo link https://materiais.indt.org.br/indtalks-realidade-estendida.