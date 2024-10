Foto: assessoria de imprensa da Aleam/Mauro Smith

A Lei nº 6.025/2022, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica, de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), não está sendo cumprida em algumas ruas da capital amazonense.

Nesta segunda-feira (14), o “Gabinete Itinerante” do deputado João Luiz esteve na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, e constatou a problemática na região. Durante os trabalhos também foram verificados a desordem de cabeamentos em algumas vias da zona Centro-Sul (conjuntos Eldorado e Vieiralves).

“Em agosto deste ano usamos o plenário, onde pedimos que a lei amazonense fosse respeitada. A norma foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e sancionada pelo governador Wilson Lima”, disse o parlamentar.

Documento

O republicano enviou o Requerimento nº 3.226/2024 para as empresas de telefonia e a concessionária de energia elétrica para as mesmas prestarem esclarecimentos sobre o cumprimento da Lei Estadual.

Voz da população

Para o taxista Sérgio Sousa, que trabalha em todas as zonas de Manaus, a desordem de fios ocorre na cidade nas regiões Sul, Leste, Oeste e Norte. “Isso deixa a nossa capital feia e também coloca a vida da população em risco. No dia 13 de agosto deste ano, tivemos um incidente que Manaus parou, pois os fios pegaram fogo no bairro Adrianópolis”, afirmou o trabalhador.

Portal Você Online