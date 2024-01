Com a antecipação dos desfiles carnavalescos e a realização de bandas e blocos de rua, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quinta-feira (25), uma reunião com a equipe técnica operacional para definir o efetivo, estrutura e organização do trânsito, visando garantir que os brincantes cheguem aos locais dos eventos com segurança e ainda a fluidez dos veículos nas principais vias da cidade.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Lêda, explicou o objetivo das operações que serão efetivadas durante os eventos carnavalescos.

“O planejamento é essencial para que as operações ocorram sem transtorno à população. O foco é fazer com que as pessoas que vão brincar Carnaval cheguem com segurança ao Sambódromo ou aos locais onde haverá bandas e blocos. Causando o mínimo de transtornos possíveis, dando opção de outros caminhos para a população”, explicou.

Haverá concentração de efetivo nos principais eventos, como nos dias 1º, 2 e 3/2, nas imediações do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, e nos blocos como das Piranhas, Baixa da Égua, Banda do Boulevard, entre outros.

A equipe técnica estabeleceu o cronograma geral das operações e interdições. Outra reunião será realizada nos próximos dias para eventuais ajustes e avaliação de necessidade de novas interdições.

O post IMMU ajusta operações para eventos do Carnaval 2024 em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.